120 derecelik asfalt kaplayan işçilere karpuz ikramı

Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kent merkezinde yol yapım çalışmalarını sürdürürken, iş makineleriyle 120 derecelik asfalt kaplıyor. Tepebaşı Mahallesi Köprüler Caddesi üzerinde çalışan işçileri ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, serinlemeleri için karpuz ikramında bulundu.

Belediye bünyesinde çalışan bütün işçilerle gurur duyduğunu belirten Saygılı, tüm işçilerin şehir için büyük özveriyle çalışarak emek verdiklerini söyledi.

Saygılı, "Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde şehir genelinde çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Özellikle pandemi döneminde ekiplerimizde ciddi şekilde etkilendi. Ancak şehrimize hizmet etme konusunda geri kalmadık, diğer birimlerden yaptığımız takviyeler ile çalışmalarımıza devam ettik” dedi.

İşçileri pandemiye karşı uyaran Saygılı, “Hepiniz bizler için kıymetlisiniz, çalışmalarınızda özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlik göstermenizi istiyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim, rabbim yardımcınız olsun” ifadesini kullandı.