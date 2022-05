14 milyon liralık protokol: Tarım ve hayvancılık sektöründe 6 proje hayata geçiyor

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kabul edilen projelerin şehre büyük katkılar sağlayacağını söyledi. Ülkenin önemli tarım bölgelerinden birisinin de Kırıkkale olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, sulama alanlarını arttırmak için bütün kapasiteyi kullanacaklarını belirtti.

Tarımsal üretimin her geçen gün daha büyük bir değer kazandığını anlatan Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Doğru projelerin yürütüldüğü şehirlerin çağı yakalamakta emsallerinin önüne geçtiği yadsınamaz bir gerçek. Bu öncelikle proje kültürü oluşturabilmekle mümkün. Biz de ilimiz olarak proje kültürümüzü, proje kapasitemizi her geçen gün artırmaya çalışıyoruz. Tarım sektörü çok önemli bir sektördür. Ülkemizin önemli tarım bölgelerinden bir tanesi de Kırıkkale'dir. Her ne kadar sulama alanlarımız emsallerinin altında ise de, bunu artırmak üzere elimizden gelen bütün kapasitemizle bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Bunu da KOP ile beraber çalıştığımız küçük ve orta ölçekli sulama projelerimizle İnşallah daha da geliştireceğiz. Tarımsal üretim herkesin farkında olduğu gibi her geçen gün daha büyük bir değer kazanmakta. İnsanlığı doyurmak, sağlıklı beslenmelerini sağlamak çok kıymetli. Son yıllarda bunun kıymetinin arttığını görüyoruz. Tarımın bir zenginleşme vesilesi olduğunu dünyadaki gelişmeler bize ispatlıyor."

Kaynakların akılcı ve stratejik yatırımlara dönüştürülmesi ve küresel ölçekte rekabet gücünün artırılması çok önemli bir gelişme olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, "İllerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bölgelerinin kalkınmasını hızlandırmak üzere faaliyete geçirilmiş olan Bölge Kalkınma İdareleri ve Kalkınma Ajansları, bölgelerin potansiyellerini ve rekabet gücünü ortaya koyan çalışmalar yürütmekte ve bölgenin refah düzeyini artırmak üzere gayretlerde bulunmaktadırlar. Projelerimizin KOP Başkanlığının destekleriyle, bakanlığımızın teveccühleriyle müşahhas hale geliyor oluşu beni ziyadesiyle memnun ediyor. Çünkü, Kırıkkale bir Cumhuriyet şehri. Potansiyeli olan bir şehir. Genç bir şehir ve yakın gelecekte ülkemizin nadide şehirlerinden bir tanesi olacağına da inancım tam. Hayata geçirilen her bir projemiz gelişmişlik hedefine adım adım yaklaşan büyük Türkiye için büyük bir önem arz etmektedir" diye konuştu.

KOP başkanlığının şu ana kadar 102 adet projeye destek verdiğini hatırlatan Tekbıyıkoğlu, "Geçen seneki proje kapasitemizden bahsedecek olursak, KOP idaresinin 217 bin Türk lirası proje desteği oldu. Ama bu sene 14 milyon 110 bin Türk lirası desteği oldu. Burada çalışma arkadaşlarımız, il müdürlerimiz, kaymakamlarımız, il ve ilçelerimizin, merkez teşkilatlarımızın koordineli çalışmasına borçluyuz. İçinde bulunduğumuz 2022 yılında KOP İdaremiz vasıtasıyla 6 projeye destek sağlanıyor. Değerli desteklerinden dolayı idaremiz başkanlığına ve bakanlığımıza müteşekkir olduğumuzu ilimiz adına belirtmek istiyorum. Projelerimizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ise "Bu yıl için 2022 yılı itibariyle 6 adet proje desteği uygun görüldü. Toplamda 14 milyon 110 bin liralık destek Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın onayıyla tahsis edilmiş oldu. Bu projelerin hazırlamasında büyük emeği olan; İl Müdürlerimizi ve birimlerimizi çok güzel bir şekilde koordine ederek bize güzel projeler gelmesinde büyük gayret sarf eden Valimiz Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu'na da teşekkür ediyorum. Desteklenen projelerin Kırıkkale ilimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Vali Tekbıyıkoğlu ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Şahin arasında imzalanan protokolde; "Delice-Çongar köyü kapalı sistem sulama tesisi projesi", "KOP ile Dinek dağında organik arıcılık projesi", "KOP ile hayvanlarım mutlu, ben umutlu 2. etap projesi", "Koyunum çadıra giriyor ilçemde hayvancılık artıyor projesi", "KOP ile yaz seraları gelişiyor projesi" ve KOP ile meralarımız sıvat ve gölgelikle refaha kavuşuyor projesi" yer alıyor.