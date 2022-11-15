1,5 kilogram kubar esrarla yakalandı, çorabından bile çıktı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda, şüpheli şahsın çorabında ve çantasında 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma, Karakeçili ilçesinde şüpheli şüpheli şahıs A.C.'nin bulunduğu aracı durdurdu. Yapılan üst aramasında şahsın ayağındaki çorabından ve çantasından 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Yapılan genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasında da A.C.'nin, "silahla tehdit", "uyuşturucu madde ticareti", "basit yaralama", "ruhsatsız silah ve mermi temin etme" gibi çeşitli suçlardan 6 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.