15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz dualarla anıldı

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Hakan Yorulmaz anısına düzenlenen yemek programında konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkaleli tüm şehitlerin ismi yazılı olduğu “Şehitlik Anıtı” yapılacağını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Özel Harekat Polisi Hakan Yorulmaz, polis evinde düzenlenen hayır yemeğiyle anıldı.

15 Temmuz'un bu milletin bağrında bir yara olarak sonsuza kadar var olacağını kaydeden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Kıymetli arkadaşlar biz bugün sıcak yataklarımızda çocuklarımızla beraber huzur içerisinde vakit geçirirken bugün vatanın dört bir yanından bu mübarek toprakları muhafaza için Tunceli'de Kutu deresinde, Bitlis'te Seyir ormanlarında, Güven dağında, sınır ötesinde bir metre iki metre karada gözlerini kırpmadan nöbet tutan vatanı müdafaa için çarpışan kahramanlarımız onlar bugün nöbetleri başında bizler için mücadele ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Allah onları korusun. 15 Temmuz bu milletin bağrında bir yara olarak her zaman sonsuza kadar var olacaktır. Kıymetli kardeşimiz şehidimiz Hakan, Siirt Vali yardımcısı iken o da dönemin valisinin koruma polisi olarak göreve başlamıştı. Ben burada resmini görünce hatırladım. Allah ondan razı olsun Allah rahmet eylesin” dedi.

Kırıkkale'nin şehitleri diyarı olduğunu ifade eden Vali Sezer, “İnşallah güzel bir şehitlik anıtı yapacağız onunla ilgili olarak projelendirme çalışmamız tamamlandı. Yer konusunda da kıymetli belediye başkanımız ile birkaç nokta konusunda anlaştık. İnşallah güzel bir yere şehitlik anıtını en kısa zamanda yapacağız. Onun projesi ile ilgili olacakta sizlerle paylaşacağız. Sislerinde görüşlerini alacağız. Allah hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah tüm şehitlerimizin isimleri yaşatılacak. Belediyemiz ile beraber çalışıyoruz inşallah kısa zamanda neticelendireceğiz” diye konuştu.

Şehit babası İsmail Yorulmaz da evladının şehit olmasının üzerinden yaklaşık iki yıl geçtiğini, vatanı uğruna şehit olan oğluyla gurur duyduğunu ifade ederek, “Buradan vatanımızın her bir yöresinde yurt içinde ve yurt dışında görevi esnasında yüce şehitlik mertebesine ulaşmış canını ve kanını bu topraklara akıtmış tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve dua ile anıyor, geride bıraktıkları emanetlere sağlık, sabırlar diliyorum. Allah bir daha bu ülkemize milletimize 15 Temmuzları yaşatmasın” şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından baba Yorulmaz şehitler için şiir okudu.

Konuşmaların ardından tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.