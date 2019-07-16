15 Temmuz'da binlerce kişi meydanlara akın etti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kırıkkale'de binlerce kişi meydanlara akın ederek ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran takımı eşliğinde yürüyüş yaptı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kırıkkale'de binlerce kişi meydanlara akın etti. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekrandan izledi.

Kırıkkale Belediyesi Mehteran takımı eşliğinde 7'den 70'e caddelerde yürüyüş yapan vatandaşlar, dev Türk bayraklarıyla şölen oluşturdu. Yürüyüş sonrası vatandaşlar yeniden meydana toplandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi. Daha sonra mehteran takımının marşlarıyla program devam etti. Kırıkkale Belediyesi tarafından vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Programa; Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğ General Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, protokol üyeleri, şehit yakınlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı.