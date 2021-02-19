1744 rakımlı Dinek Dağı'nda kar banyosu yapan atların keyifli anları

Kırıkkale'de 1744 rakımlı Dinek Dağındaki Atlı Safari ve Doğa Parkında atların kar banyosu ve yapılan atlı safari renkli görüntüler oluşturdu.

Kırıkkale'de Dinek Dağı'na yağan kar ile birlikte oluşan eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi. Beyaz örtüyle kaplanan 1744 dağda atların yaşadığı eğlenceli dakikalar renkli görüntüler oluşturdu. Valilik tarafından turizme kazandırılan Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda atlar, karla kaplı alanda gönüllerinde koşturdu. Bazıları da kar banyosu yaptı. Daha sonra dağ eteklerinde karda atlı safari yapıldı. Boş vakitlerini Dinek Dağında geçiren vatandaşlar, hafta sonlarında hem ata biniyor hem de karın keyfini yaşıyor.

"Atlar stres atıyor"

İHA muhabirine konuşan Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda görevli Muhammet Talha Kireç, “Sabahın erken saatlerinde geliriz. Atlarımızı maneje alırız. Maneje aldıktan sonra atlar geceden biraz stresleniyor biraz. Bu zamanda da kar bekliyorduk. Hava şartları uygun. Atlar için soğukta iyi bir şey. Bileklerine çok iyi geliyor” dedi.

"Vücuttaki pisliği atmak için kar banyosu yapıyor"

Kar banyosunun atlar için iyi geldiğini belirten Kireç, “Kar banyosunu şu amaçla yapıyorlar. Vücudunda çeşitli parazitler oluşuyor. Ağırda yatarken bazen kirlenebiliyorlar. Vücuttaki pisliği atmak için kar banyosu yapıyorlar. Temizlenmek amacıyla aynı zamanda vücutlarına çok iyi geliyor. Hava şartları nedeniyle çok fazla dışarı çıkartmıyoruz. Onlarda hastalanabilir. Kışın çok fazla bırakmıyoruz. Yazında sıkılına kadar bırakıyoruz” ifadesini kullandı.

"Safari turları yapıyoruz"

Kireç, “Atlarla ilgili burada tüm halkımızı gelip binebilir. 5 dakikası 10 lira şeklinde ücretlendirmemiz var. Çok makul bir fiyat. Burada hocalarımız var. İsteğe göre gelip Bizden ders alabilirler. Onun dışında safari turları yapıyoruz. Safari yapmanız içinde biraz bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Yemleme çok önemli bizim için. Yonca ve kaba yem veriyoruz. Atlarımız çok bakımlıdır. Biz de üstesinden geliyoruz” diye konuştu.