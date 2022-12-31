İhlas Haber Ajansı

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2 dakika treni beklemedi, canını hiçe saydı: Bariyeri kaldıramayınca arasından geçti

Kırıkkale’de treni beklemeyen bir sürücü, hemzemindeki güvenlik bariyerlerini kaldıramayınca, otomobiliyle arasından ilerleyerek karşı yola geçti.

Kırıkkale'de treni beklemeyen bir sürücü, hemzemindeki güvenlik bariyerlerini kaldıramayınca, otomobiliyle arasından ilerleyerek karşı yola geçti.


Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyündeki bir hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir sürücü, Ankara-Kars seferi yapan Doğu Ekspres treninin geçişi öncesi, hemzemindeki güvenlik bariyerlerini elleriyle kaldırarak açmak istedi. Kendi canını tehlikeye atan sürücü, bariyerlerin arasından karşı yola geçti. Otomobilin geçmesinin ardından 2 dakika sonrada trenin geçtiği görüldü.

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