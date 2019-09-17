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2 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam bulundu

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde 2 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam AFAD tarafından köyündeki bir arazide bulundu.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde 2 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam AFAD tarafından köyündeki bir arazide bulundu.


Balışeyh ilçesine bağlı Koçubaba köyünde 15 Eylül Pazar günü eve dönmeyen alzaymır hastası Hüseyin Kılıç'ın (80) yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, AFAD'ın da desteği ile köyde ve arazide arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sırasında köydeki bir arazide AFAD ekipleri tarafından bulunan Kılıç, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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