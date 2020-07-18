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2 milyon 685 bin litre 'kaçak motorin' ele geçirildi

Kırıkkale polisinin bir akaryakıt dağıtım şirketine yaptığı operasyonda, 2 milyon 685 bin litre "kaçak motorin" ele geçirdi.

Kırıkkale polisinin bir akaryakıt dağıtım şirketine yaptığı operasyonda, 2 milyon 685 bin litre "kaçak motorin" ele geçirdi.


Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahşılı ilçesi Yeşilköy Mahallesindeki bir akaryakıt dağıtım şirketine 'kaçak motorin' operasyonu düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 silodaki 2 milyon 684 bin 971 litre motorine el koydu. Operasyon kapsamında ilgili firma ve şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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