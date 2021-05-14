23 yaşındaki Gizem, imam nikahlı eşi tarafından bıçaklandı

Kırıkkale'de 23 yaşındaki Gizem, imam nikahlı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi 950. Sokakta annesinin yanında kalan Gizem T. (23) ile imam nikahlı olduğu öğrenilen İ.B. arasında tartışma yaşandı. Sokak ortasında İ.B., yanında getirdiği bıçakla Gizem T.'yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gizem T., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli İ.B. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.