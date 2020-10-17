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25 yaşındaki genç balık tutmak isterken canından oldu

Kırıkkale’de Kızılırmak Nehri’nde balık tutmak isterken suya düşen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri'nde balık tutmak isterken suya düşen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Bahşılı ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'nde balık tutmak isteyen Ramazan Demir (25), dengesini kaybederek suya düştü. Kırıkkale Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerince, Ramazan Demir düştüğü sudan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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