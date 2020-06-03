İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2'si polis, 7 kişinin yaralandığı olayda 7 şüpheli adliyede

Kırıkkale’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yanı sıra kaçmaya çalışırken de araçla çarptıkları motosikletli Yunus ekiplerinden 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan 7 şahıs adliyeye çıkarıldı.

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yanı sıra kaçmaya çalışırken de araçla çarptıkları motosikletli Yunus ekiplerinden 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan 7 şahıs adliyeye çıkarıldı.


Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan Ö.B., C.B., E.B., P.B. O.B. O.B. ve C.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Yüksek İhtisas Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından da Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.



Olay geçmişi


31 Mayıs pazar akşamı Yuva Mahallesi'ndeki 2489. Sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Silah, sopa ve baltaların da kullanıldığı olayda M.B. (26), E.A. (42), O.A., Ş.T. (21), V.G. (28) yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken de araçlarıyla Vatan Caddesi üzerinde olaya müdahale etmek için hareket halinde olan Yunus polisi M.K. (27) ve C.A. (31)'in de olduğu motosiklete de çarptı. Olayda 2Si polis toplam 7 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 7 kişi gözaltına alınmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.