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3 aydır takip edilen uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından 3 aydır takip edilen uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından 3 aydır takip edilen uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda A.E.G. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı yönünde alınan ihbarı değerlendiren polis, 3 ay süren takip sonucu bugün yapılan operasyon sonrasında gözaltına alındı. Narkotik şubeye getirilen A.E.G., yapılan işlemlerin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilerek 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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