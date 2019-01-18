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3 aydır takip edilen uyuşturucu satıcısı yakalandı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından 3 aydır takip edilen uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı.

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından 3 aydır takip edilen uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 aylık takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.A. isimli şahıs, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.A., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Yapılan tahkikat sonrasında Kırıkkale Adliyesine sevk edilen M.A., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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