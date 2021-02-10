3. Lig: Kırıkkale BA: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 1

com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, kendi sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Başpınar

Hakemler: Önder Turgay Demirdak, Mustafa Han, Baykal Tuna

Kırıkkale BA: İlker Günay, Mehmet Albayrak, Aykut Çift, Ali Helvacı (Mehmet İncesu dk. 72), Ender Gör, Oğuzhan Demirer (Emre Avcı dk. 85 ?), Mehmet Bozcan, Necmican Cebeci, Yasin Poyraz (Mehmet Berke Yanmaz dk. 62), Özkan Yiğiter, Fatih Ergen

1954 Kelkit Belediyespor: Ceyhun Demircan, Hüseyin Teker (Enescan Özdemir dk. 85 ?), Hamza İpekçi (Caner İlyas dk. 55), Ensar Kemaloğlu, Halil İbrahim Keleş, Tayfun Çulha, Erkan Bükülmez, Enes Ocak, Adem Sağlam, Oktay Gümüş (Emre Bozatlı dk. 46), Adem Kaba

Goller: Ender Gör (dk. 25) (Kırıkkale BA), Enes Ocak (dk. 45+5) (1954 Kelkit Belediyespor)

Kırmızı kartlar: Levent Kantarcı (Teknik Direktör) (1954 Kelkit Belediyespor)

Sarı kartlar: Özkan Yiğiter (Kırıkkale BA), Adem Sağlam, Ceyhun Demircan (1954 Kelkit Belediyespor)