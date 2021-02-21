İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3. Lig: Kırıkkale BA: 1 - Bergama Belediyespor: 0

Misli.

com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sahasında Bergama Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Başpınar


Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Abdullah Melih Karaduman, Mehmet Ali Vardar


Kırıkkale BA: İlker Günay, Aykut Çift, Ali Helvacı (Bünyamin Başar dk. 78 ?), Ender Gör, Bilal Özdemir, Mehmet Bozcan, Necmican Cebeci, Yasin Poyraz (Oğuzhan Demirer dk. 63), Özkan Yiğiter (Reşit Akbulut dk. 87 ?), Fatih Ergen, Mehmet Berke Yanmaz (Emre Avcı DK. 76)


Bergama Belediyespor: Süleyman Kasap, Mehmet Soyarslan (Lokman Erdoğan dk. 68), Halil Yılmaz, Ali Öztürk, Emre Pehlivan, Murat Cömert, Ali Aydın, Egemen Zengin, Fatih Bektaş (Mehmet Can Kocabaş dk. 68), Barış Güner (Semih Ergül dk. 81 ?), Halil İbrahim Mızrap (Ömer Kuşan dk. 81 ?)


Gol: Aykut Çift (dk. 78) (Kırıkkale BA)


Kırmızı kart: Fatih Ergen (dk. 63) (Kırıkkale BA)


Sarı kartlar: Aykut Çift (Kırıkkale BA), Mehmet Soyarslan, Egemen Zengin (Bergama Belediyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.