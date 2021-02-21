3. Lig: Kırıkkale BA: 1 - Bergama Belediyespor: 0

Misli.
com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sahasında Bergama Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Başpınar
Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Abdullah Melih Karaduman, Mehmet Ali Vardar
Kırıkkale BA: İlker Günay, Aykut Çift, Ali Helvacı (Bünyamin Başar dk. 78 ?), Ender Gör, Bilal Özdemir, Mehmet Bozcan, Necmican Cebeci, Yasin Poyraz (Oğuzhan Demirer dk. 63), Özkan Yiğiter (Reşit Akbulut dk. 87 ?), Fatih Ergen, Mehmet Berke Yanmaz (Emre Avcı DK. 76)
Bergama Belediyespor: Süleyman Kasap, Mehmet Soyarslan (Lokman Erdoğan dk. 68), Halil Yılmaz, Ali Öztürk, Emre Pehlivan, Murat Cömert, Ali Aydın, Egemen Zengin, Fatih Bektaş (Mehmet Can Kocabaş dk. 68), Barış Güner (Semih Ergül dk. 81 ?), Halil İbrahim Mızrap (Ömer Kuşan dk. 81 ?)
Gol: Aykut Çift (dk. 78) (Kırıkkale BA)
Kırmızı kart: Fatih Ergen (dk. 63) (Kırıkkale BA)
Sarı kartlar: Aykut Çift (Kırıkkale BA), Mehmet Soyarslan, Egemen Zengin (Bergama Belediyespor)