3. Lig: Kırıkkale BA: 2 - 52 Orduspor FK: 1

com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, konuk ettiği 52 Orduspor FK'yı 2-1 mağlup etti.

Stat: Başbınar

Hakemler: Murat Ercan, Abdulkadir Yılmazoğlu, Eray Tanık

Kırıkkale BA: Emrullah Avaşar, Emre Avcı (Şeref Ercan dk. 66), Aykut Çift (Necmican Cebeci dk. 90+1), Ali Helvacı (Özkan Yiğiter dk. 86 ?), Ender Gör, Oğuzhan Demirer (Berke Yanmaz dk. 46), Bilal Özdemir, Mehmet Bozcan, Doğukan Subaşı, Muammer Atalay (Yasin Poyraz dk. 66), Fatih Ergen

Teknik Direktöre: Erman Güraçar

52 Orduspor FK: Cantuğ Temel, Sebahattin Usta, Oğuzhan Birben (Berkay Yıldız dk. 67), Halil İbrahim Pekşen, Yavuz Alemdar, Muhammed Emin Balcılar, Eyüp Poyraz, Gökhan Erdöl, Emrullah Sarıhasanoğlu, Eşref Korkmazoğlu (Kaan Kılıçaslan dk. 82 ?), Yusuf Avcılar

Goller: Sebahattin Usta (dk. 58) (52 Orduspor FK), Aykut Çift (dk. 76, 80) (Kırıkkale BA)

Sarı kartlar: Fatih Ergen, Bilal Özdemir (Kırıkkale BA), Sebahattin Usta, Halil İbrahim Pekşen, Muhammed Emin Balcılar, Yusuf Avcılar, Eşref Korkmazoğlu (52 Orduspor FK)