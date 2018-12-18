300 yıllık cami restorasyon ile ayağa kalkacak

Kırıkkale'nin Çerikli beldesindeki 300 yıllık tarihi olan taş duvar camisi için restorasyon çalışmaları için ilk adım atıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli kasabası sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 300 yıllık tarihi taş cami restorasyon ile ayağa kalkacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 28 Mayıs 2010 tarihinde tescillenerek sit alanı olarak ilan edilen cami yerleşkesi içerisinde bir de tarihi mezarlık bulunuyor. Tarihi camide incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, henüz restorasyon projesi olmayan caminin bir an önce projelendirilerek restore çalışmalarına başlanılması talimatı verdi. Restorasyon sonrasından tarihi cami tekrar ibadete açılacak.