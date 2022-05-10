4 farklı ülkeden gelen öğrenciler Kırıkkale'yi tanıdı

Kırıkkale'ye, 4 ülkeden gelen yabancı uyruklu öğrencilere kentin kültürel varlıkları tanıtıldı.

Portekiz, Polonya, Yunanistan ve Romanya'dan gelen 22 öğrenci ve 9 öğretmenden oluşan misafir heyet, Kırıkkale'yi tanıdı. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu da kentin kültürel varlıklarını tanıtıldığı öğrencilerle bir bir araya geldi. Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Müdürlüğünün yürütmüş olduğu Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) projesi çerçevesinde düzenlenen toplantıda konuşan Telefoncu, yabancı öğrencileri kentte ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Öğrenci hareketliliği sayesinde bu tür etkinliklerin ülkelerle ilgili karşılıklı tanıtımlar ile toplumların birbirinin tanınması ve eğitim seviyeleri hakkında da bilgi edinilmesi açısından önem taşıdığını belirten Telefoncu, "Okulumuzun hazırlamış olduğumuz Erasmus projesi sayesinde 4 ülkeden gelen ve aralarında 9 eğitimcinin de bulunduğu 22 yabancı öğrenciyi okulumuzda, kentimizde misafir etmekten büyük memnuniyet duyduk. Proje koordinatörümüz Cemil Unaç ve beraberinde diğer arkadaşlarımız misafir heyete gerekli olan rehberlik hizmetlerini yerine getirmiş oldu. Yabancı öğrenciler okulumuzda düzenlenen etkinliklere katılarak el sanatları çalışmalarına, yöresel oyun ve müziklere katılımlarının yanı sıra sportif aktiviteler ile diğer kültürel ve sosyal etkinliklerde görev aldılar. Öğrencilerle birlikte ayrıca Ankara ve Nevşehir'de tarihi, turistik ve sembol olan mekanların da ziyaretleri yapılmış olacak" dedi.