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4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu

Kırıkkale’de 4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi Kızılırmak Nehri’nde bulundu.

Kırıkkale'de 4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi Kızılırmak Nehri'nde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, 26 Eylül günü Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Hürriyet Polis Merkezi Amirliğine kayıp şahıs olarak başvurusu yapılan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan M.Ü., Kızılırmak nehrinde ortaya çıktı. M.Ü'nin cansız bedenini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine AFAD, jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.


Kırıkkale Beldiyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan M.Ü.'nün, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. M.Ü'nin cesedi yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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