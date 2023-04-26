43 ilin geçiş güzergahı hızlı trenle buluştu, ilk sefer yapıldı: Binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla karşıladı

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) açılışı, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de gerçekleştirildi. Miting alanına gelen binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla hızlı treni karşıladı.

Karayolu ulaşımda Türkiye'nin en önemli güzergahlarından biri olan 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de, Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılışı gerçekleştirildi. Başkent Ankara'dan hareket eden Ankara-Sivas yüksek hızlı treni, Kırıkkale Garı'na ulaştı. Gar önündeki alanı dolduran binlerce vatandaş, treni Türk bayrakları ile karşıladı. Kırıkkale'de yapılan projelerin de toplu açılışı yapıldığı mitinge, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve milletvekilleri katıldı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, yaptığı açılık konuşmasında Kırıkkale'nin 43 ilin geçiş güzergahı konumunda olduğunu ifade ederek, "Ankara-Sivas arasındaki yüksek hızlı trenin Ankara ile Kırıkkale arasını hep beraber açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

"Tam 43 tane ilin güzergahı ilimizden geçiyor"

Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'nin de açılışını gerçekleştireceklerini anlatan Tekbıyıkoğlu, "Kırıkkale'nin büyük bir özelliği var; Ankara'yı memleketimizin kalbi olarak tasarruf edersek aslında atar damarı da Kırıkkale'den geçiyor. Tam 43 ilin güzergahı ilimizden geçiyor. Kırıkkaleli, Karadenizli, Doğu Anadolulu, hatta Güneydoğu Anadolulu tüm hemşerilerimize biraz zahmet çektiren kavşak vardı, 'Yahşihan Kavşağı' bunu da hep beraber açılışını yapacağız hepinize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Milletimiz bin 500 yıl kadar süper güçlük yapmıştır"

Bugünün çok özel bir gün olduğunun altını çizen Vali Tekbıyıkoğlu, "Tarihçiler diyor ki Türk milleti olmasaydı Tarih yazılamazdı. Bende buna inananlardanım. 2500 yıllık bilinen dünya tarihi içerisinde milletimiz bin 500 yıl kadar süper güçlük yapmıştır. İşte bu Anadolu'daki milletimizin kurduğu son devletin devlet başkan yardımcısı Fuat Oktay'ı ilimizde ağırlamanın onurunu ve gururunu hep beraber yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Pazarcık'ı da ihya ettiniz, Allah sizden razı olsun"

Vali Tekbıyıkoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ilin ve 14 milyon kişinin etkilendiğini belirterek, "Çok kıymetli hemşehrilerim biliyorsunuz çok yakın bir zaman önce dünyada eşi benzeri görülmemiş felaketi milletimiz yaşadı. 11 il ve 14 milyon kişi de bundan etkilendi. Bizim milletimizde tıpkı milli mücadelede ki gibi, tıpkı 15 Temmuz gibi, tıpkı Kıbrıs harbi gibi, kendi malından kendi yiyeceğinden kendi giyeceğinden bu feraseti sağlayarak insanları ihya etmiştir. Dünyada hiç bir millet bunu yapamazdı. Eğer memleketimizin bir bölgesinde vatandaşımızın bir acısını ne kadar hissede biliyorsak aslında o kadar milletiz. Ben 80 gündür o bölgedeyim. Belediye başkanımız da bulundu. 80 günden beri o acıyı hep beraber yaşadık orada. Pazarcık'taki vatandaşlarımızın da sizlere çok selamı var. Pazarcık'ı da ihya ettiniz, Allah sizden razı olsun" değerlendirmesini yaptı.

Kırıkkale'de yapılan projelerin de toplu açılışı yapıldığı mitinge, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve milletvekilleri katıldı.