İhlas Haber Ajansı

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43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği başladı

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de yoğunluk oluşturmaya başladı.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğunluk oluşturmaya başladı. Trafik kontrol noktalarında jandarma ve polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı.



9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, yola çıkmaya başladı. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de ulaşım normal seyrinde ilerliyor. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda akıcı yoğunluk gözleniyor. Trafik ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri trafik kontrol noktalarında denetimler yapıyor. Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.


Araç trafiğini akıcı ilerlemesi için de bölgedeki kavşaklar kara yolları tarafından geçici olarak kapatıldı. Yarından itibaren ise trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.

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