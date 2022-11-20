İhlas Haber Ajansı

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43 ilin geçiş güzergahında hafta sonu trafiği havadan görüntülendi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de, hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi.


Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşandı. Hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren vatandaşlar, geri dönüş için yeniden yollara akın etti. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda araçlar yavaş yavaş ilerlerken, yer yer de trafik durma noktasına geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde, trafiğin akışını rahatlatmaya çalıştı. Karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi.

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