43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hafif kar yağışı etkili olmaya başladı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hafif şekilde başladı. Kar yağışı ile birlikte Karayolları 44. Şube Şefliği ekiplerince ulaşımın aksamaması için yollarda tuzlama çalışması yapıldı. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri karayolundaki ulaşımda aksama yaşanmadığı görüldü. Kentte kar yağışının belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.