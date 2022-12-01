43 ilin geçiş güzergahında 'kış lastiği' denetimi: Uymayanlara bin 152 lira ceza

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, polis ekipleri tarafından yolcu ve yük taşıyan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimleri yapıldı. Kurala uymayan araçların sürücülerine de bin 152 lira ceza uygulanıyor.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, kentin giriş ve çıkış noktalarında kış lastiği ve takograf denetimleri yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, zorunlu kış lastiği kontrollerini yaptı. Araç lastiklerinin 4 milimetre diş derinliğine uyup uymadığını ölçen ekipler, sürücüleri konu hakkında bilgilendirdi. Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

1 Nisan 2023'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine bin 152 lira ceza uygulanacak. Öte yandan, yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde kış lastiği taktırmamanın cezası yeni 2023 yılından itibaren 2 bin 534 TL olması bekleniyor. Lastik sökme takma ücretleri ise binek araçlar için 80-120 lira, ticari araçlar için 100-150 lira aralığında değişiyor.

Yapılan denetimlerin önemli olduğunu söyleyen Artvin'e yük taşıyan Okan Eğilmez, "Polis ağabeyler görevlerini yapıyorlar, bunlar bizim için. Kışlık lastiğimizin olması, takografa bakılması, saatinde hareket edilip saatinde durulması bizim için. Yani süre aşıldığı zaman şoför 4,5 yerine 5-6 saat yol gittiği zaman kazalar oluyor, yolda görüyoruz. Burada uygulama yapılması şoförler için iyi. Herkes kurallara uysun sürat yapmasın" dedi.