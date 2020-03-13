43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüsü' tatili yoğunluğu

Türkiye genelinde ilk, orta, lise ve yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen tatil, 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ülkenin önemli kavşak noktalarından birisi olan Kırıkkale'de trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen korona virüsü toplantısının ardından ilk, orta ve lise öğrencilerine 1, üniversitelerin de 3 hafta kesintisiz tatil edildi. Tatili fırsata çeviren vatandaşlar memleketlerine gitmek için yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan 'kilit kavşak' diye adlandırılan Kırıkkale'de de araç trafiği yoğunluğu saat 14.00 sıralarında etkili olmaya başladı. Trafiğin hafta sonunda da devam etmesi öngörülüyor.