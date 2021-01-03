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43 ilin geçiş güzergahında 'koronavirüs' sessizliği

43 ilin geçiş güzergahındaki ’kilit kavşak’ diye adlandırılan Kırıkkale’de, korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında karayolunda yaşanan sakinlik havadan görüntülendi.

43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' diye adlandırılan Kırıkkale'de, korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında karayolunda yaşanan sakinlik havadan görüntülendi.


Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' diye adlandırılan ve her saat trafik yoğunluğunun yaşandığı Kırıkkale'de bu kez sessizlik hakimdi. Normal vakitte binlerce aracın geçtiği kavşakta tarihi bir boşluk oluştu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokakların yanı sıra Anadolu'yu başkente bağlayan karayolunu çok az sayıda aracın kullandığı görüldü. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayolundaki sakinlik, havadan görüntülendi.

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