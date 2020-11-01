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43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Araçlar tampon tampona ilerledi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, tampon tampona ilerleyen yoğun araç trafiği drone ile havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, tampon tampona ilerleyen yoğun araç trafiği drone ile havadan görüntülendi.



Hafta sonu tatilini farklı illerde değerlendiren binlerce vatandaş, İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlere geri dönüş için yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafiğe takılan sürücüler, araçlarıyla tampon tampona ilerleyebildi. Polis ekipleri, trafiğin akışını hızlandırmak için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürürdü. Trafik yoğunluğu nedeniyle bazı kavşaklar dubalar ile kapatıldı.

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