43 ilin geçiş güzergahında uyuşturucuya geçit yok: Bu kez matkaptan çıktı

43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, narkotik köpeği "Tepe" ile bir araçta yapılan aramada, bir yolcuya ait matkabın içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, 43 ilin geçiş güzergahında jandarma ve polis ekiplerince denetim yapıldı. Ekipler tarafından, araçlar tek tek durduruldu.

Durdurulan bir araçta yapılan arama sırasında narkotik köpeği "Tepe", araçtaki matkap çantasında uyuşturucu tespit etti. Tepe'nin tepki vermesi üzerine jandarma ekipleri tarafından A.D. isimli bir vatandaşa ait matkabın kapağı tornavidayla söküldü. Matkabın içinden 6 gram eroin ve 10 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde de Kırıkkale-Ankara seferi yapan bir minibüste seyahat eden E.C.'nin (21) üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin bulundu. Yine aynı nokta da durdurulan bir araçta yolculuk yapan H.Y. (20) ile B.H.E. (22) isimli şahıslar üzerinde, 560 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olaylara ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.