43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis etkili oldu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren yerini sise bıraktı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, gece boyunca devam eden kar yağışının ardından, hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda yoğun sis mesafesiyle görüş mesafesi azaldı. Sürücüler, sis sebebiyle trafikte yavaşlayarak ilerlemek zorunda kaldı. Kentte yapılar sis bulutu altında kaldı. Sisin yoğun olduğu kilit kavşak ve şehir merkezi drone ile havadan görüntülendi.