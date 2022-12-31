43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis etkisini sürdürüyor

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, iki gündür devam eden yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de iki gündür etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı. Ankara-Samsun ve Kırıkkale Kayseri kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Yoğun sisten dolayı sürücüler, araçlarının flaşörlerini açarak seyrediyor. Kent merkezindeki binaları ise sis içerisinde kaldı.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücülere, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde ikazda bulunuyor. Yoğun sisin gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.