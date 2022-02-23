43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metre

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yoğun sis etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan sis, Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Bölgede sisin gün içerisinde de etkili olması bekleniyor.