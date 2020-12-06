İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

43 ilin geçiş güzergahındaki trafiğin son durumu havadan görüntülendi

Korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 43 ilin geçiş güzergahında trafiğin son durumu drone ile havadan görüntülendi.


Korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan önlemler kapsamında ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşakta denetimler sürüyor. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri ile HES kodu kontrollerini yapıyor. Ayrıca şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda da denetimler yapılıyor.


Kilit kavşaktaki denetimler ile yolların son durumu drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.