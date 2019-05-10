43 ilin geçiş noktasına köylü pazarı kuruluyor

43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de köylülerin yapmış olduğu organik ürünlerin satışı için kurulacak ‘Yöresel Ürünler Tanıtım Satış Noktaları'ında Kırıkkale Valiliği tarafından çalışmalar masaya yatırıldı.

Kırıkkale Valiliği Toplantı Salonunda Yöresel Ürünleri Değerlendirme Toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Üretimin sağlanması ve bunun süreklilik arz edecek şekilde devam etmesi yönünde, çalışmaların tamamlandığını ve bunun 12 ay boyunca oluşturulan değişik yerlerdeki satış ve tanıtım ofislerinde pazarlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Vali Sezer, “Köylerde müthiş bir potansiyelimiz var. İkinci bir potansiyelimiz biz hemen 43 ilin kavşak noktasındayız. Buradan yaz aylarında 40 bin araç geçiyor. Diğer taraftan Ankara'nın hemen yanı başındayız. İlçelerimiz ve köylerimiz daha önce böyle bir deneyime de sahip. Daha önceden bazı köylerimizin Ankara'nın bazı ürünlerini sağladığı söyleniyor ve bundan hızla uzaklaşmış durumdayız. Yöresel ürünlerin köylerimizde üretilip, 8 noktada oluşturduğumuz ‘Kırıkkale Valiliği Yöresel Ürünler Tanıtım Satış Noktaları'ında bunların köylüler adına pazarlanmasını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Vali Sezer konuşmasının ardından İlçe Kaymakamları, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürleri ile sivil toplum kuruluşu yetkililerine ayrı ayrı söz hakkı vererek bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya; ilçe kaymakamları, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürleri ile ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.