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43 ilin geçiş noktasında yoğun sis

Kırıkkale’de, 43 ilin kesişim noktasında etkili olan sis sürücüleri olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'de, 43 ilin kesişim noktasında etkili olan sis sürücüleri olumsuz etkiledi.


Kırıkkale'de sabah saatlerinde şehir merkezi ve D-200 karayolunda görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Çevreyi yoğun sisin kaplaması sonucu yüksek katlı binalar görünmez hale geldi. Kırıkkale-Kayseri, Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Yozgat karayollarında görüş mesafesi azalarak 50 metrenin altına düştü. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Hızlarını düşüren sürücüler, araçlarının flaşörünü ve sis farlarını açarak yola devam etti.

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