43 ilin geçiş noktasında yoğun sis

Kırıkkale'de, 43 ilin kesişim noktasında etkili olan sis sürücüleri olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'de sabah saatlerinde şehir merkezi ve D-200 karayolunda görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Çevreyi yoğun sisin kaplaması sonucu yüksek katlı binalar görünmez hale geldi. Kırıkkale-Kayseri, Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Yozgat karayollarında görüş mesafesi azalarak 50 metrenin altına düştü. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Hızlarını düşüren sürücüler, araçlarının flaşörünü ve sis farlarını açarak yola devam etti.