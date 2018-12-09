5 kilo 250 gram eroin ile yakalan 3 İranlı tutuklandı

Kırıkkale'de asayiş uygulaması sırasında narkotik dedektör köpeği “ABBY”nin tepki vermesi üzerine çikolata ve şeker paketlerinin bulunduğu kutulara zulalanmış şekilde 5 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 İran uyruklu şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara-Kırıkkale karayolu üzerinde dün gece yapılan asayiş uygulaması sırasında şehirler arası özel bir firmaya ait durdurulan otobüsün bagaj bölümündeki eşyalar dışarı çıkartıldı. Narkotik dedektör köpeği “ABBY”nin eşyaların üzerinde aldığı koku ile tepki vermesi üzerine çikolata ve şeker paketlerinin bulunduğu kutulara zulalanmış şekilde 5 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi. İçinde eroin çıkan kutuların İranlı M.K., S.Y.K. ve E.S.A.'nın olduğu tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğüne götürülerek haklarında tahkikat başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen M.K., S.Y.K ve E.S.A. “uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.