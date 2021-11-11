6 bin adet fidan toprakla buluştu

Kırıkkale'de vatandaşlar, "Devlet Bahçeli Ağaçlandırma Sahasında" 6 bin adet fidanı toprakla buluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında Kırıkkale'de, vatandaşlar "Devlet Bahçeli Ağaçlandırma Sahasında" 6 bin adet fidan dikti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 bin adet fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade ederek, sosyal sorumluluk kapsamında bu tür faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

Gelecek nesillere karşı görev yaptıklarını belirten Baloğlu, "Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale teşkilatları olarak ülkemizin çeşitli yerlerinde heba olan yanan ormanlarımızı tekrar kazanmak adına milli ağaçlandırma gününde Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ismini verdiğimiz milli ağaçlandırma sahasında bugün her üye bir fidan kampanyası tertip ettik. Bu bağlamda bugün 6 bin fidanı toprakla buluşturduk. Sosyal sorumluluk kapsamında bu tür faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Topluma karşı gelecek nesillere karşı görevimizi yerine getirmenin mutluluğu ve huzurunu beraber yaşıyoruz" dedi.