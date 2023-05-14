670 merkez nüfusuyla Türkiye'nin en küçük ilçeleri arasında yer alan Çelebi'de seçim heyecanı

Türkiye'nin en küçük ilçeleri arasında yer alan Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, vatandaşlar sandık başına giderek oy kullandı.

670 merkez, 2 bin 72 toplam nüfusu ile Türkiye'nin en küçük ilçeleri arasında yer alan Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde vatandaşlar sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği için ilçede kurulan sandıklarda vatandaşlar oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi için yoğun ilginin olduğu ilçede toplam 17 sandık kuruldu. Oy kullanma işleminin başladığı saatten itibaren vatandaşlar okulların yolunu tuttu.

Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir, İHA muhabirine yapığı açıklamada, "İlçemizde 670 seçmen var. Köylerimizle beraber 2 bin civarında seçmenimiz var. Köyleri gezdim şuanda sandıklarda bir problemimiz yok. Her şey yolunda gidiyor" ifadesini kullandı.

Şerife Kıratlı ise "inşallah hayırlara vesile olmasını dileriz. Hakkımızda hayırlı olanı gelsin inşallah. Ama temennimiz cumhurbaşkanımız için" dedi.