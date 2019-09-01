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7 gün 24 saat ormanı gözetliyorlar

Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat boyunca orman yangınlarına karşı gözetleme kulelerinde nöbet tutuyor.


Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artması sebebiyle yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde Kırıkkale


Orman İşletme Müdürlüğünce Sulakyurt ilçesindeki Özdere mevkisi ile Balışeyh ilçesindeki Denek Dağı


mevkisinde bulunan gözetleme kulelerinde görevli personeller, orman yangınlarına karşı 7 gün 24 saat boyunca nöbet tutuyor. En ufak dumanda bile kuledeki görevliler, Orman İşletme Müdürlüğüne bildirerek ekiplerin en kısa sürede olay yerine gitmesini sağlıyor. Yangın sırasında olay yerine hızlı gidilmesi amacıyla da emniyet yollarının bakımı yapılarak, yeni patikaları açıldı.


Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanı 447 bin hektar olup, bu alanın yaklaşık 71 bin hektarı ormanlık alana sahip. İşletme Müdürlüğü bünyesinde 63 personel görev yapıyor.

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