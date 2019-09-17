800 yıllık ahilik geleneğini tiyatro oyunu ile canlandırıldı

Kırıkkale'de Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 800 yıllık ahilik geleneği tiyatro oyunu ile canlandırıldı.

Kırıkkale'de 32. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında mehter takımı eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüne Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Kırıkkale Belediyesi önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı önünde sona erdi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonun da düzenlenen programda, araştırmacı yazar Erdoğan Aslıyüce 'ahilik' ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Anadolu'da Türk kültür tarihinin önemli ögelerinden biri olan 800 yıllık ahilik geleneği, tiyatro gösterisiyle izleyicilere anlatıldı. Tiyatroda temsili kalfa ve usta olmanın şartları yerine getirildi ve temsili 'şed kuşatma' yapıldı.

Esnaf ve sanatkarların aynı zamanda öğretici olduğunun altını çizen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Bu ayın ilk haftasında bizlere toplumuzun her aşamasında kapıdan dışarıya çıkar çıkmaz karşı karşıya geldiğimiz esnaflarımızdan, sanayicimizden sanatkarlarımızdan muhakkak öğrenebileceğimiz bir şeyler olacaktır. Çünkü; sanatkarlar aynı zamanda öğreticidir. Aynı zaman da peygamberlik mesleğini yaparlar. Peygamberlerimizin kimisi terzi, kimisi marangoz bunların hepsinin bir mesleği vardır. Bu mesleklerin hepsi aslında sabır gerektirir, helal rızık gerektirir, bir öğreti gerektirir. Alıp aşağıdaki çırağı hayata kazandırmayı, aynı zamanda da yeni insanları yetiştirmesinde de vesile olmayı gerektirir" dedi.

2023 hedeflerini güzel ahlaklı esnaflarla birlikte yaşayacaklarını ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Bir Ahilik haftası töreninde kutlamalarında yine bir aradayız. Bu topraklar ahiliğin merkezidir. Türk-İslam sentezinin oldukça yoğun yaşandığı bir gölge. Ahilik güzel ahlak demek, esnaf demek eşraf demek, 2023 hedeflerini hep beraber güzel ahlaklı ve işini iyi yapan esnaflarımızla beraber yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Halk oyunları gösterisi ile devam eden programda Vali Sezer ile Başkan Saygılı'ya şet kuşatıldı. Daha sonra yılın ahisi seçilen Muzaffer Çiçek, yılın kalfası Leyla Açkalmaz ve yılın çırağı Şerafettin Çellek'e plaket ve hediyeleri verildi.

Program katılımcılara 'ahilik pilavı' ikram edilmesinin ardından sona erdi.