81 metre sürüklenen otomobil ters devrildi: 1 ağır yaralı

Kırıkkale'de 81 metre sürüklenerek yola ters devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 38. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasbi Ç. idaresindeki 23 ABN 668 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 81 metre sürüklenerek yola ters devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hasbi Ç. ambulansla sevk edildiği Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.