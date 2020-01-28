9 yaşındaki Görkem'den Avustralya'ya İngilizce 'deve' mesajı

Kırıkkale'de yaşayan ve henüz 4 yaşında kendi kendine İngilizce öğrenen ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Görkem Kayra Özev, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Kendi kendine İngilizce öğrenen Görkem, develeri katleden Avustralya'ya da mesaj yolladı.

Kırıkkale Gürler Şehit Mustafa Sağlam İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi Görkem Kayra Özev, yeteneği ile görenleri şaşırtıyor. Henüz 4 yaşında halasının hediye ettiği tabletten dil ayarları farklı olduğu için tüm videoları İngilizce olarak izleyen Görkem, kısa süre içerisinde kelimeleri öğrenmeye başladı. Bir süre sonra kendi kendine İngilizce de konuşmaya başlayan Görkem'in durumunu fark eden ev hanımı anne ve işçi babası da şaşkınlığını gizleyemedi. Şu an 9 yaşında olan Görkem, akıcı olarak İngilizce okuyup konuşabilirken sorulara da rahatlıkla yanıt veriyor. Kendilerinin herhangi bir yabancı dil bilmediklerini belirten Görkem'in ailesi de, çocuklarının daha iyi bir eğitim alması için ellerinden geleni yaptıklarını fakat daha iyi yerlere gelmesini istediklerini kaydetti.

9 yaşındaki Görkem'den Avusturalya'ya İngilizce mesaj

Akıcı olarak İngilizce konuşan Görkem Kayra Özev, hayvanlara ve uzaya farklı bir ilgi duyduğunu belirtti. Tabletten sürekli uzay ve galaksi ile ilgili videolar izlediğini ve daha çok öğrenmek istediğini kaydeden Görkem, Avustralya'nın su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle yaklaşık 10 bin yabani deveyi itlaf etmesine de karşı çıkarak yetkililere mesaj gönderdi. Görkem İngilizce olarak verdiği mesajda, “Develeri öldürdüler biliyorsunuz. Çünkü; onlar şunu söyledi, develer çok su içiyormuş. Ben 9 yaşındayım ve Avusturalya'ya soruyorum. Neden develeri öldürüyorsunuz? Onların da hisleri var ve yaşamalılar. Avusturalya sizler katilsiniz” ifadelerini kullandı.

"Bilinmeyen gezegenleri araştıracağım"

İngilizceye nasıl merak saldığını anlatan Görkem Kayra, “Küçükken elime tablet geldi. Çok Türkçe şeyler vardı. Ben küçücük aklımla İngilizce videolar yazdım tablete. Ben baktım ve öğrendim. İlk fark eden kişiler annem ve babam. Ben izliyordum annem ve babama bilinmedik dil sesi geliyordu. Oturma odasına bakıp tablete bakıyorlardı. İngilizce dili izliyordum. Öyle anladılar. Ben okulumu bitirip güzel bir üniversiteye gitmek ve uzay bilimci olmak istiyorum. Çünkü uzaylarda çok bilinmeyen şeyler var. ‘Galaksimizin dışında hangi galaksiler var? Sonsuza kadar yaşayabilir miyiz?' diye bir bilim yapacağım. Bilinmeyen gezegenleri araştıracağım” dedi.

"Biz öylesine bakıyor zannetmiştik"

Oğlunun İngilizce öğrenme serüvenini anlatan anne Bena Özev, çocuğunun daha iyi bir eğitim alması gerektiği için destek beklediklerini kaydetti. Anne Özev, “Görkem'e 2.5 yaşında tablet geldi. Görkem tablet ile başladı bu işe. Hiç Türkçe bir şey izlemedi hep İngilizce izledi. Biz öylesine bakıyor zannetmiştik. 4 yaşında konuştuğunu fark ettik. Daha sonra bir akrabamızla konuşurlarken aşırı derecede ileri İngilizcesi olduğu söylendi. Daha sonra biz babası ile beraber öğretmenlere götürdük, testlere soktuk ve hepsinden başarıyla çıktı Görkem. Şu anda tek hayatı İngilizce hiç Türkçe bir şey izlemiyoruz. Bilgisayar ve tabletten öğrendi tamamen. İyi bir eğitim almasını ve geleceğinin iyi olmasını istiyoruz. Çocuğumuzun eğitimi için destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

“Görkem'e sorduğum sorularda yaş seviyesinin çok üstünde cevaplar aldım”

Görkem'in yeteneği karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini kaydeden İngilizce Öğretmeni Haydar Bakır da, bunun değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bakır, “Görkem benim komşum. Önceleri Görkem'de böyle bir yetenek olduğunu söylediklerinde birkaç cümle kurduğunu zannediyordum. Bir fırsatta Görkem'i dinleme ve konuşma şansım oldu. Görkem'e sorduğum sorularda yaş seviyesinin çok üstünde cevaplar aldım. Görkem hiçbir İngilizce eğitimi almadan, sadece tabletten veya televizyondan belgesellerden izleyerek İngilizceyi çözmüş. Çok düzgün ve anlaşılır cümleler kuruyor. Rahatlıkla Görkem'i İngiltere'ye götürüp bırakın oradaki İngilizlerle konuşup anlaşacak seviye kadar İngilizcesi var. Diğer dillere de merak salmış Görkem. Japonca, İspanyolca, Portekizce, Çince, Almanca gibi dilleri öğrenmeye başlamış. Şimdi kelimelerinden sayılarından başlamış. Kısacası Görkem gerçekten bir dil dehası” şeklinde belirtti.