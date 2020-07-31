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Acemi kasaplar soluğu acilde aldı

Kırıkkale’de kurbanlıklarını kesmek isterken kazara kendilerini yaralayan çok sayıda kişi hastanelik oldu.

Kırıkkale'de kurbanlıklarını kesmek isterken kazara kendilerini yaralayan çok sayıda kişi hastanelik oldu.


Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kurbanlarını kesmeye başladı. Vatandaşlar, belediyeler tarafından belirlenen kurban kesim alanlarında alınan tedbirler kapsamında ibadetlerini yerine getirdi. Ancak her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu sene de yaralanmalar yaşandı. Kurbanlıklarını kendi imkanlarıyla kesmek, derisini yüzmek ya da etleri parçalamak isteyenler kazayla kendilerini yaraladı. Bıçak ya da diğer kesici aletlerle kendilerini kesen acemi kasaplar, soluğu en yakın hastanenin acilinde aldı. Hastaneye gelenlerin çoğunun el, kol ve parmaklarından yaralandığı gözlendi. Hastanede sağlık personelleri tarafından gerekli tedavileri yapılan vatandaşlar evlerine gönderildi. Kırıkkale kent merkezinde saat 10.30'a kadar hastanelere 50'ye yakın yaralının geldiği öğrenildi.

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