İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Açık havada Çanakkale konulu filme yoğun ilgi

Kırıkkale Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla büyükşehir parkında vatandaşlara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenledi.


30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü dolayısıyla Kırıkkale büyükşehir parkında düzenlenen açık hava sinema etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 7'den 70'e vatandaşın katıldığı etkinlikte Çanakkale konulu sinema filmi izledi. Bazı vatandaşlar Çanakkale'deki savaş sahnelerini izlerken duygulandı. Film izlemeye gelen yabancı uyruklu vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Belediye görevlileri tarafından ücretsiz dağıtılan mısırları alabilmek için çocuklar ve aralarında büyüklerinde olduğu uzun kuyruklar oluştu. Etkinliğe Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.