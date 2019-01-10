Adalet çalışanlarından kan bağışı

Kırıkkale'de kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak, kanın önemli bir ihtiyaç olduğunu benimsetmek amacı ile Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılayı ortaklaşa Kırıkkale Adalet Sarayında “kan bağışı” etkinliği gerçekleştirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, hakim ve savcılar ile Kırıkkale Adliyesi personelinin kan bağışında bulunabilmesi için Türk Kızılayı ile birlikte “kan bağış etkinliği” düzenledi. Etkinliğe ev sahipliği yapan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, kan bağışının önemine değinerek adalet çalışanları arasında kan bağışı farkındalığı oluşturmak istediklerini, bu farkındalığı da Türk Kızılayı ile birlikte düzenledikleri “kan bağışı etkinliği” ile pratiğe döktüklerini belirtti. Ayaz, “Kanın ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu bilinen bir gerçek, bu ihtiyacın en büyük kaynağı da gönüllü bağışlayıcılar. Personelimiz arasında bu alışkanlığın kazandırılması için Türk Kızılayı ile birlikte kan bağış etkinliğini gerçekleştirdik” dedi.

Kırıkkale Adalet Sarayında gerçekleştirilen kan bağış etkinliğine hakim ve savcılar ile birlikte personelde yoğun ilgi gösterdi. Saat 10.00'da başlayan etkinlik saat 17.00'de kadar sürdü. İlk olarak birer form dolduran gönüllü bağışçılar daha sonra sıra ile kan verdiler. Gün sonunda 93 ünite kan bağışı gerçekleştirilmiş oldu. Türk Kızılayı yetkilileri, Türk Kızılayı'nın kan bağışı hususunda önemli bir misyon oluşturduğunu, özellikle kan bağışının seyrekleştiği kış aylarında Kırıkkale adalet çalışanlarının göstermiş olduğu yoğun ilgiye teşekkür ettiler.