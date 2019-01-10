AFAD 5 milyon çocuğa yardım ulaştırıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan Yemen'e yardım kampanyası kapsamında 5 milyon çocuk yetersiz beslenme, temiz suya ulaşımın olmaması, ilaç ve tıbbi malzemelerde ki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele edildiği bildirildi. Bu kapsamda Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Yemen için yardım kampanyası düzenlendi.

“22,5 milyonluk nüfus yardıma muhtaç hale geldi”

AFAD'ın başlatmış olduğu ve halen devam eden Yemen Yardım Kampanyası ile ilgili olarak Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun, “Yemen'de 2015 yılında şiddetlenen çatışmalarda bugüne kadar 29 milyonluk ülke nüfusunun 22,2 milyonu yardıma muhtaç duruma geldi. 5 milyon çocuk yetersiz beslenme, temiz suya ulaşımın olmaması, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele ediyor” dedi.

“Hiçbir çocuk açlıktan ölmemeli”

Ülkede her 10 dakikada, 5 yaşından küçük bir çocuk, önlenebilir sebepler yüzünden, hayatını kaybettiğini kaydeden Coşkun, “Hiçbir çocuk açlıktan ölmemeli; ilaç bulunamadığı için annesiz kalmamalı. AFAD, Yemen'de vicdanları yaralayan bu insani krizin kurbanlarına destek olmak için yardım kampanyası başlatmış olup, kampanyanın ilimiz genelinde aktif bir şekilde duyurusunun gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Coşkun konuşmasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“Kampanya kapsamında Karakeçili Kaymakamlığı tarafından Yemen'e yardım kermesi düzenlendiğini belirterek, Karakeçili Çok Programlı Spor Salonunda düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermese, Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik ve kamu kurumu temsilcileri de katılmıştır. Kampanya sonucunda Karakeçili ilçemizde 11.118. Lira 21 Kuruş yardım toplanmıştır. Bu çalışmalarda emeği geçen ve yardımda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum.”