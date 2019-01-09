AFAD gönüllü alıyor

Başvuruların e-devlet üzerinden başladığı “AFAD Gönüllü Projesi” kapsamında vatandaşlar AFAD'da gönüllü olarak görev yapabilecekler. Yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmek amacıyla “AFAD Gönüllüsü Projesi” başladı.

Kırıkkale İl Afet Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun yaptığı yazılı açıklamada, “Başkanlığımızca; afet ve acil durumlar için AFAD'a destek olacak, yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmek amacıyla 'AFAD Gönüllüsü Projesi' başlatılmıştır” dedi.

“18 yaş üstü kişiler başvuru yapabilecek”

Bu kapsamda yapılacak olan gönüllü kayıtları e-devlet üzerinden alınacağını ifade eden Coşkun, “Gönüllü eğitimleri 3 aşamada yapılacak olup birinci aşama eğitimler AFAD portal üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile gerçekleştirilecektir. AFAD Gönüllüsü olmak isteyen 18 yaş üstü tüm bireyler e-devlet üzerinden 'AFAD gönüllü başvurusu' yazarak kolaylıkla müracaat edebileceklerdir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler. AFAD gönüllüsü kimdir? Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.”

Coşkun, şu bilgileri verdi: “Neden ihtiyaç duyuyoruz? Afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek. Toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek. Gönüllülerin gücünü harekete geçirmek AFAD gönüllüsü olmak ister misiniz? Başvuru Koşulları; AFAD gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir. AFAD gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir. AFAD görevlerine katılacak olan AFAD gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir. Nasıl AFAD gönüllüsü olunur? Gönüllülük başvuruları e-devlet sistemi üzerinden alınmaktadır. AFAD gönüllülerinin görevlendirilmesi gönüllülerin görevlendirilmesinde iki yol izlenir: Gönüllü olmak isteyen kişiler, kendi tercihlerine göre görev alabilirler. İhtiyaç duyulan alanlara uygun gönüllü belirlenerek, gönüllünün onayı da alınarak görevlendirilebilir.”