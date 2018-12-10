AFAD, Kırıkkale'de toplanma merkezlerini belirledi

Toplantıda muhtarlara e-Devlet kapısı üzerinden Acil Toplanma Alanı Sorgulama ekranı ile il, ilçe, mahalle/köy, cadde sokak bilgilerini girerek istedikleri yere en yakın toplanma alanı verilerine ulaşabilecekleri bilgisi verilerek, e-Devlet kapısı üzerinden Acil Toplanma Alanı Sorgulamasının nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi. Mahalle muhtarlarına kendi mahallerinde bulunan toplanma alanları ile ilgili detaylı bilgilerin verildiği toplantı da Kırıkkale için belirlenen toplanma alanlarına ait bilgilere “https://kirikkale.afad.gov.tr” internet adresinin duyurular bölümünden de ulaşılabileceği belirtildi.

Afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği toplanma alanları TAMP-Kırıkkale (Kırıkkale Afet Müdahale Planı) kapsamında ilgili belediye başkanlıkları ile yapılan çalışmalar sonucu belirlendi.