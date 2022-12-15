Aile destek merkezleri kadınların gelir kapısı oldu: Mesleki eğitim alıp, ekonomik kazanç sağlıyorlar

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde açılan aile destek merkezinde verilen kurslar sayesinde kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde Yahşihan Kaymakamlığı tarafından açılan Aile Destek Merkezi (ADEM) kadınların gelir kapısı oldu. Her yaş gurubundan el sanatları kurslarına katılan kadınlar, hem meslek sahibi oluyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor. Mesleki eğitim alan kadınlar, zamanlarını da verimli bir şekilde geçiriyor. El becerilerini geliştiren kadınlar, atölyelerde yaptıkları ürünler ve çeyizlik eşyalarla ekonomik gelir elde ediyor. Her biri kadınlar tarafından amatör bir ruhla işlenen el emeği göz nuru ürünlerin bir kısmı da merkezde sergileniyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla hizmet veren merkezde, sosyal hizmet uzmanları ve usta öğreticiler görev alıyor.

Aile Destek Merkezi'ni ziyaret eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kursiyer kadınlarla birlikte ebru sanatı yaptı. Merkezde sergilenen ürünleri de inceleyen Tekbıyıkoğlu, daha sonra Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ile birlikte kursiyerler kadınların istek ve taleplerini dinledi.

Vali Tekbıyıkoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile Destek Merkezi (ADEM) projesinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklendiğini ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla da hayata geçirildiğini söyledi.

"İlimizde de 3 tane Aile Destek Merkezi'ni hayata geçirdik"

Aile Destek Merkezi projesinin ev hanımlarına yönelik açıldığını ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Evde yaşayan ev hanımlarının kendi kişisel gelişimlerine destekleyecek şekilde kooperatiflerle beraber çalışan yaptıkları ürünlerle de kendi ekonomilerine kazanç sağlayacak bir sistem. İlimizde de 3 tane Aile Destek Merkezi'ni hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi de Yahşihan ilçemizde. Yahşihan, ilimize bağlı nüfus bakımından en büyük ilçelerimizden bir tanesi" dedi.

"100'ün üzerinde de bir talep var"

Yaklaşık 70 kadının kurslara geldiğini belirten Tekbıyıkoğlu, "Burada yaklaşık 70 tane hanımefendi her gün 5 tane kursumuza geliyor. Biraz önce koordinatörümüzden de bilgi aldım. 100'ün üzerinde de bir talep var. Ebru kursları veriliyor bunu kumaşa işliyorlar ve ülkemizin önemli markalarıyla da irtibattalar ve onlara malzemede üretecekler. Deri kursları var, kazaziye kursları var, hep ekonomik değeri olan ve kendilerini geliştirebilecek kurslar dizayn edilmiş" diye konuştu.

"Ev hanımları vakitlerini güzel değerlendirmiş oluyorlar"

Kursiyer kadınlarına deri işlemesi konusunda eğitimler verdiğini anlatan usta öğretici Şule Demir, "Ev hanımlarına deri konusunda bilgi veriyorum. Deri çanta, deri cüzdan, bileklik gibi. Onları o şekilde eğitiyoruz. Ürünler çıkarıyoruz. Ev hanımları vakitlerini güzel değerlendirmiş oluyorlar. Bir zanaat öğrenmiş oluyorlar. Kendilerine bir şeyler katıyorlar, sosyalleşiyorlar. Çocuk gelişimi dersimiz var orada da aile içi iletişimi geliştirmiş oluyorlar" şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencisi İlayda Şimşek ise, "Boş zamanlarımı buraya gelerek değerlendiriyorum. Çok güzel bir aktivite oluyor benim içinde. Çok farklı geliyor bana. Zamanımı bu şekilde değerlendirmek güzel oluyor" ifadesini kullandı.