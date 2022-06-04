AK Parti İl Başkanı Kaplan: "Ağaçlandırmada Avrupa'da birinci sıradayız"

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, AK Parti'nin iktidara geldiği ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştığını belirterek, "20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir artışla en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1. dünyada 4. sıraya yerleştik" dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kırıkkale Belediyesi Mesire Alanı'nda basın açıklaması yapan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan, AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerde çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraların tarihe karıştığını vurguladı.

Türkiye'nin orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olduklarını belirten Kaplan, yenilenebilir enerjide de Avrupa'da 5. sırada olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 20 yılda çevreyi korumak ve yaşatmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına 'sessiz devrimler' olarak tanımladığımız sayısız hizmeti ve eseri milletimize kazandırdık. İklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyanın olmazsa olmaz olarak gördüğü yenilenebilir enerjide yüzde 54 kurulu güç seviyesine ulaştık, Avrupa'da 5. sıraya yükseldik. Dünya genelinde orman varlığı her geçen gün azalırken, Türkiye olarak orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olduk. 20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir artışla en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1. dünyada 4. sıraya yerleştik. Orman varlığının yanı sıra kentsel yeşil alan varlığımızı arttırmak adına, 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefi ile şehirlerimizin en merkezi noktalarında 127 adet Millet Bahçesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

Kaplan, Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ve uluslararası çapta ödüllere layık görülen Sıfır Atık Projesi'ni tüm yurtta yaygınlaştırıldığını anımsatarak, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Ajansı, faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Ülkemizde kesintisiz ulaşımı sağlamak, mesafeleri kısaltırken karbon salınımı da azaltmak amacıyla kara, hava, demiryolu ve denizyolu altyapımızı güçlendirirken, sıfır emisyonlu aracımız, Türkiye'nin Otomobili TOGG'u da milletimize kazandırdık. Tüm bu çalışmalarla birlikte gelecek nesillere sadece temiz ve yaşanabilir bir çevre değil, aynı zamanda büyütülüp geliştirilecek yeni fikirler miras bırakmayı da ilke edindik" diye konuştu.

Kaplan, "Ülkemizde bütün bu gelişmeler olurken, Kırıkkale'mizde 50 bin metrekare Millet Bahçesi, atık su arıtma tesisi, 10 kilometre bisiklet yolu kazandırdık, yeşil alan varlığımızı 2 milyon metrekare hektar artırdık, şehrimizin yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesini artırdık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak her alanda olduğu gibi çevre konusunda da samimi ve gayretli çabalar ortaya koyuyor, sözde çevrecilerin yaptığı gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset alanı olarak görmüyoruz" şeklinde konuştu.